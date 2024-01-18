Татарстанцу приставы помогли вернуть полмиллиона, которые он платил по кредиту за друга

Житель Тукаевского района вместе с другом из Набережных Челнов решили создать совместный бизнес и взяли миллион рублей в кредит. Кредит оформили на одного из них, а второй стал поручителем, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Бизнес оказался не слишком доходным и заемщик перестал оплачивать долг из-за чего поручителю пришлось несколько лет платить самому.

Выплатив долг вместо несостоявшегося совладельца бизнеса, мужчина подал иск о взыскании уплаченного долга в размере почти 565 тысяч рублей. Суд требования истца удовлетворил.

Пристав-исполнитель сообщила должнику об исполнительном производстве, но мужчина отказывался исполнять решение суда. Тогда пристав взыскала с него исполнительный сбор в размере 5,5 тысяч рублей, арестовала банковские счета, автомобиль и ограничила его выезд из РФ.

В результате мужчина полностью погасил долги.