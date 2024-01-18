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Татарстанцу приставы помогли вернуть полмиллиона, которые он платил по кредиту за друга
Житель Тукаевского района вместе с другом из Набережных Челнов решили создать совместный бизнес и взяли миллион рублей в кредит. Кредит оформили на одного из них, а второй стал поручителем, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Бизнес оказался не слишком доходным и заемщик перестал оплачивать долг из-за чего поручителю пришлось несколько лет платить самому.
Выплатив долг вместо несостоявшегося совладельца бизнеса, мужчина подал иск о взыскании уплаченного долга в размере почти 565 тысяч рублей. Суд требования истца удовлетворил.
Пристав-исполнитель сообщила должнику об исполнительном производстве, но мужчина отказывался исполнять решение суда. Тогда пристав взыскала с него исполнительный сбор в размере 5,5 тысяч рублей, арестовала банковские счета, автомобиль и ограничила его выезд из РФ.
В результате мужчина полностью погасил долги.
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