Татарстанцу, который поджег детскую коляску, вынесли приговор

В Альметьевске вынесли приговор по делу об умышленном уничтожении имущества, виновным признали местного жителя.

Злоумышленник в марте 2025 года, будучи пьяным, захотел насолить соседям. Мужчина поджег детскую коляску, стоявшую в подъезде у лифта, после чего скрылся. Пламя перекинулось на велосипеды и самокат. В результате пожара все вещи сгорели, огонь не пощадил даже игрушечные пистолеты. Общий ущерб составил 75 тыс. рублей.

Вину подсудимый полностью признал, ущерб возместил. Суд дал ему год условно, сообщает Прокуратура Татарстана.