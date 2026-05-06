news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 6 мая 2026 19:31

Татарстанцу, который поджег детскую коляску, вынесли приговор

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске вынесли приговор по делу об умышленном уничтожении имущества, виновным признали местного жителя.

Злоумышленник в марте 2025 года, будучи пьяным, захотел насолить соседям. Мужчина поджег детскую коляску, стоявшую в подъезде у лифта, после чего скрылся. Пламя перекинулось на велосипеды и самокат. В результате пожара все вещи сгорели, огонь не пощадил даже игрушечные пистолеты. Общий ущерб составил 75 тыс. рублей.

Вину подсудимый полностью признал, ущерб возместил. Суд дал ему год условно, сообщает Прокуратура Татарстана.

#поджог #Альметьевск #Прокуратура РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

5 мая 2026

Жительница РТ отдала почти миллион лжесотрудникам ЦБ и Роскомнадзора

6 мая 2026
Новости партнеров