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Татарстанцу грозит срок за незаконное получение свидетельства на перевозку опасных грузов
В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который за взятку сдал экзамен по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ по РТ.
В апреле 2022 года татарстанец написал в мессенджере своей знакомой, которая, предположительно, «имела связи» в Средне-Волжском межрегиональном Управлении Госавтонадзора РТ. За 22 тысячи женщина пообещала помочь сдать экзамен по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов.
Мужчина согласился и перевел деньги на банковский счет знакомой. Та в свою очередь договорилась с сотрудником Управления о сдаче экзамена, и в итоге мужчина получил свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя без фактической сдачи экзамена.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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