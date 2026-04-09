Татарстанцу дали 1,5 года колонии за смертельное ДТП на встречке

Жителю Верхнеуслонского района РТ дали 1,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП на полосе встречного движения.

Как сообщает прокуратура РТ, 25-летний мужчина на Chery в январе 2025 года превысил скорость и не смог справиться с управлением. Его выбросило на встречку, где и произошло столкновение с «Ладой». Водитель отечественного авто скончался на месте.

Свою вину мужчина признавать не стал. Помимо колонии-поселения, ему также на 3 года запретили управлять автомобилем.