Происшествия 9 апреля 2026 12:50

Татарстанцу дали 1,5 года колонии за смертельное ДТП на встречке

Жителю Верхнеуслонского района РТ дали 1,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП на полосе встречного движения.

Как сообщает прокуратура РТ, 25-летний мужчина на Chery в январе 2025 года превысил скорость и не смог справиться с управлением. Его выбросило на встречку, где и произошло столкновение с «Ладой». Водитель отечественного авто скончался на месте.

Свою вину мужчина признавать не стал. Помимо колонии-поселения, ему также на 3 года запретили управлять автомобилем.

#прокуратура рт #ДТП с погибшим #Верхнеуслонский район РТ
