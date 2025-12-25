news_header_top
Руc Тат
Общество 25 декабря 2025 12:55

Татарстанцев ждет потепление к концу недели и небольшой снег – синоптик

До конца недели татарстанцев ждет потепление и небольшой снег, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Казани ожидается потепление уже к вечеру до -6, в Набережных Челнах – до -8-10. Такая ровная погода будет в республике до Нового года – от 4 до 10 градусов ниже нуля. В пятницу и субботу ожидается продолжительный, но не особо сильный снег», – рассказал собеседник агентства.

В новогоднюю ночь, по его словам, температура будет около -10 градусов, а также будет идти небольшой снег.

«Такая погода – настоящий новогодний подарок. Природа долго прятала его в рукаве и решила компенсировать жителям морозы последних дней такой замечательной погодой на праздники», – заключил синоптик.

#татарстан погода #Новый год #прогноз погоды
