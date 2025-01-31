Татарстанцев во время массовых рейдов штрафуют за непристегнутые ремни безопасности

С 21 января по 19 февраля в Татарстане проходят массовые рейды по нарушителям использования ремней безопасности. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, с начала проведения рейдов зафиксировано больше четырех тысяч нарушений правил применения ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно исследованиям, использование ремней безопасности снижает риск гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения проявлять внимательность и дисциплинированность.