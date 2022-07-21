Татарстанцев просят помочь восьмилетнему Арсению победить лейкоз

Врачи четыре года борются за жизнь восьмилетнего Арсения Рахматулина, в 2018 году ему поставили диагноз — острый лимобластный В-клеточный лейкоз. Ребенку требуется трансплантация костного мозга, но в Российском реестре и среди родственников подходящих доноров нет. Семье очень нужна помощь в сборе средств для оплаты поиска подходящего донора в зарубежной клинике и приобретения сопутствующих лекарственных препаратов.

По словам родителей мальчика, Арсений родился здоровым ребенком, развивался по возрасту и особых проблем со здоровьем, кроме ОРВИ, не имел. Мальчик рос очень дружелюбным и любознательным ребенком, любимым всеми родственниками. Ему нравилось ходить в детский сад, общаться со сверстниками, гулять, ходить на плавание.

«Осенью 2018 года, когда Арсению было 4 года, у него без видимых на то причин заболели ножки и стала подниматься температура. При обращении к педиатру предварительно был поставлен диагноз — „острый артрит“, и врач настояла на госпитализации. В больницу нас привезли на скорой помощи уже к вечеру, взяли все анализы, сделали рентген. В результате сыну поставили острый лимфобластный В-клеточный лейкоз (рак крови!). Сказать, что эта новость повергла нас в шок, это ничего не сказать! Казалось, что жизнь остановилась... Мы сначала надеялись, что врачи ошиблись и после дополнительных анализов и пункции костного мозга нам озвучат другой, менее страшный диагноз, отправив на лечение в другое отделение больницы. Однако судьба распорядилась иначе.

Далее нашу семью ждал сложный путь химиотерапии на протяжении двух лет, которую мы проходили в ДГБ №1 Санкт-Петербурга. Арсений справился с этим испытанием: стойко перенес все тяготы болезненных процедур, облысения, постоянной тошноты от получаемых препаратов, изоляции от общества, бесконечных запретов. И вот долгий и трудный путь был пройден, с января 2021 года сын вошел в стойкую ремиссию.

В сентябре 2021 года Арсюша пошел в первый класс, наконец-то у него появились друзья. Время запретов закончилось, все пережитое стало потихоньку забываться, наша семья возвращалась к обычной, привычной всем жизни. Любимым уроком у Арсения стала физическая культура. Он дружил со всеми одноклассниками и одноклассницами, с радостью общался с каждым, стараясь восполнить пробел в общении. Сын трудолюбивый и старательный, учитель всегда была довольна его успеваемостью.

Однако спустя 14 месяцев болезнь вернулась. В апреле 2022 года мы с Арсением опять попали в больницу с диагнозом «поздний изолированный экстрамедуллярный рецидив ОЛЛ с вовлечением ЦНС». После проведения МРТ у сына обнаружили опухоль в позвоночнике.

Сейчас мы проходим высокодозную химиотерапию. Опять болезненные процедуры, тошнота, отвратительное самочувствие, боли в ногах, от которых нет лекарства, их приходится только стойко терпеть... Также Арсюша прошел операцию по биопсии опухоли. Ему делали надрез на спине, чтобы взять образец образования. На фоне применения химиопрепаратов шов заживал плохо, наш ребенок долгое время не мог лежать на спине, его постоянно мучали боли, от которых мы спасались сильнодействующими обезболивающими.

Арсений не отчаивается и сохраняет бодрость духа, однако в этот раз только курсы химиотерапии не смогут нам помочь. Нужна трансплантация костного мозга. Среди родственников (были обследованы мама и папа) по результатам типирования крови 100% подходящего донора нет. В Национальном регистре доноров костного мозга им. Васи Перевощикова также нет подходящего кандидата. Наш единственный шанс — это поиск донора в клинике Stefan Мorsch Stiftung в Германии, и мы уже получили счет, который в рублях составляет больше двух миллионов! Без вашей помощи нам никак не обойтись!» — говорится в обращении родителей.

Ссылка, чтобы помочь: worldvita.ru