Татарстанцев просят помочь ребенку из Казани с пороком сердца

Жителей Татарстана просят помочь 9-летнему Кириллу Кудрявцеву с врожденным пороком сердца.

Как сообщили в Совете Федерации Федерального собрания РФ, ребенок за жизнь перенес уже шесть операций на открытом сердце в четырех разных странах. Однако все эти попытки не помогли ему выздороветь. По данным пресс-службы Совета, мальчику нужна имплантация механического протеза трикуспидального клапана. Причем данную процедуру нужно сделать в ближайшее время, так как отсрочка операции повлечет риски для жизни ребенка.

Уточняется, что в России делают такие операции, но за сердце Кирилла не берутся из-за сложных пороков и множественных ранее проведённых операций. С 1 февраля 2024 года благотворительным фондом открыт срочный сбор средств на оплату операции Кирилла у «волшебника детских сердец» - так называют профессора Педро Дэль Нидо из Бостонского детского госпиталя. Он - единственный в мире кардиохирург, готовый прооперировать Кирилла с минимальной угрозой для жизни. Однако стоимость операции очень дорогая - 275 тыс. долларов.

Татарстанцы, желающие помочь мальчику, смогут связаться с его мамой Региной Кудрявцевой по телефону: +7 905 31-12-15.