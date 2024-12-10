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Татарстанцев просят помочь найти родственников ветеранов военной прокуратуры
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Главная военная прокуратура готовит сборник воспоминаний фронтовиков и ищет их родственников.
Двое из фронтовиков родились в Казанской губернии.
Емельянов Юрий Александрович, подполковник юстиции, следователь военной прокуратуры Черновицкого гарнизона Прикарпатского военного округа. Родился 19 апреля 1919 года.
После увольнения в запас проживал в городе Хмельницком Украинской ССР.
Якимов Захар Захарович, полковник юстиции, военный прокурор 123-го стрелкового корпуса Воронежского военного округа. Родился 8 февраля 1904 года в околотке деревни Первая Алина Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, ныне – деревня Шоркасы Чебоксарского района Чувашской Республики.
Уволен в запас по болезни в 1957 году, проживал в городе Канаш Чувашской АССР.
В военной прокуратуре Казанского гарнизона «Татар-информу» рассказали, что порядка девяти тысяч военных прокуроров и следователей воевали и работали в годы войны. Почти две тысячи из них числятся среди погибших и пропавших без вести.
Контактные телефоны оперативного дежурного по Главной военной прокуратуре: 8 (495) 693 64 17, 693 63 51, 693 13 60.
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