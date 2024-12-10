Татарстанцев просят помочь найти родственников ветеранов военной прокуратуры

Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Главная военная прокуратура готовит сборник воспоминаний фронтовиков и ищет их родственников.

Двое из фронтовиков родились в Казанской губернии.

Емельянов Юрий Александрович, подполковник юстиции, следователь военной прокуратуры Черновицкого гарнизона Прикарпатского военного округа. Родился 19 апреля 1919 года.

После увольнения в запас проживал в городе Хмельницком Украинской ССР.

Якимов Захар Захарович, полковник юстиции, военный прокурор 123-го стрелкового корпуса Воронежского военного округа. Родился 8 февраля 1904 года в околотке деревни Первая Алина Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, ныне – деревня Шоркасы Чебоксарского района Чувашской Республики.

Уволен в запас по болезни в 1957 году, проживал в городе Канаш Чувашской АССР.

В военной прокуратуре Казанского гарнизона «Татар-информу» рассказали, что порядка девяти тысяч военных прокуроров и следователей воевали и работали в годы войны. Почти две тысячи из них числятся среди погибших и пропавших без вести.

Контактные телефоны оперативного дежурного по Главной военной прокуратуре: 8 (495) 693 64 17, 693 63 51, 693 13 60.