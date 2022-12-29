Татарстанцев просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму

Дорожники просят татарстанцев не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. На участке ведутся работы по возведению опор мостового перехода, для этого прорублена майна, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущению несчастных случаев просим жителей близлежащих населенных пунктов, рыбаков, любителей кататься на снегоходах не выходить на лед», – говорится в сообщении.

Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению Камы и 2 километров ниже по течению реки от створа строящегося моста.