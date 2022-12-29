news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
29 декабря 2022  11:24

Татарстанцев просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму

news_top_970_100

Дорожники просят татарстанцев не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. На участке ведутся работы по возведению опор мостового перехода, для этого прорублена майна, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». 

«Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущению несчастных случаев просим жителей близлежащих населенных пунктов, рыбаков, любителей кататься на снегоходах не выходить на лед», – говорится в сообщении. 

Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению Камы и 2 километров ниже по течению реки от створа строящегося моста.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное