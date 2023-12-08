Татарстанцев просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму

Жителей Нижнекамского и Елабужского районов Татарстана просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущения несчастных случаев просим жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед», — подчеркивается в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

На участке ведутся работы по возведению русловых опор. Для этого прорублена майна. Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению реки и 2 километров ниже по течению реки от створа строящегося моста.