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Общество 8 декабря 2023 10:36

Татарстанцев просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму

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Жителей Нижнекамского и Елабужского районов Татарстана просят не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущения несчастных случаев просим жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед», — подчеркивается в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

На участке ведутся работы по возведению русловых опор. Для этого прорублена майна. Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению реки и 2 километров ниже по течению реки от створа строящегося моста.

#строительство трассы в обход челнов #выход на лед
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