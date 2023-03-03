Татарстанцев проконсультируют об открытии ИП и заключении соцконтрактов

В общественных приемных «Единой России» проходят встречи с гражданами в рамках федерального партийного проекта «Моя карьера с “Единой Россией”». Он является частью направления «Хорошая работа - достаток в доме» Народной программы партии.

В Заинске проходят еженедельные приемы по вопросам трудоустройства. Специалисты городского центра занятости совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии Ириной Ситниковой ответили на вопросы трудоустройства и правовых отношений, получения дополнительного образования, открытия собственного дела и возможностей единой цифровой платформы «Работа в России». Многие жители обратились за помощью и поддержкой.

В ходе приема были оказаны консультационные услуги по прохождению бесплатного обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В Актанышском районе рассказали о плюсах заключения социального контракта для малоимущих. С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим. По этим вопросам в комиссию регулярно обращаются граждане, столкнувшиеся с проблемами при оформлении документов. Во встрече принимали участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Загина Исламова, руководитель Центра занятости Назиф Салихов, начальник отдела соцзащиты Гульназ Хузахметова и директор Центра социального обслуживания населения «Игелек узэге» Дания Касимова.

В Архангельском сельском поселении прошла встреча с безработными жителями села.

На встрече присутствовали депутат фракции «Единая Россия» в совете Новошешминского муниципального района, замглавы района Надежда Попкова, руководитель Центра занятости населения Резеда Хуснуллина, глава поселения Надежда Сердюк, директор сельскохозяйственного предприятия «КФХ «Архангельское» Татьяна Белоглазова.

Пообщаться со спикерами пришли безработные. Им рассказали о возможностях трудоустройства как в самом сельском поселении, так и в районном центре. Также гости ознакомились с условиями заключения социальных контрактов и развития ЛПХ.

В Зеленодольске помогают с трудоустройством граждан в рамках партийного проекта «Моя карьера с “Единой Россией”». На базе общественной приемной местного отделения партии директор Центра занятости Светлана Гататдинова провела прием граждан.

«Проект важен для каждого региона и страны в целом. Человек при помощи этого карьерного проекта должен получить возможность самореализоваться, найти для себя более удачный вариант работы», - отметила руководитель центра.

В Ютазинском районе прошел «День работодателя». На нем были представлены вакансии ООО НПФ «Пакер», находящегося в Башкортостане. Много предложений по трудоустройству и обучению было предложено соискателям, все вакансии подробно рассматривались и обсуждались.

Исполнительный секретарь ютазинского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Коваль отметила, что подобный подход к вопросам трудоустройства и карьерного роста через медийный проект отмечается впервые.

«Думаю, что реализация проекта будет иметь большой успех у неработающего населения и иметь положительный резонанс в социуме. Работы предстоит много, и она будет самой разнообразной, но мы справимся и постараемся обеспечить достойное оказание поддержки в адаптации граждан на рынке труда», - сказала она.

Напомним, что проект «Моя карьера с “Единой Россией”» создан в рамках направления «Хорошая работа - достаток в доме» Народной программы партии. Координатор направления, заместитель руководителя фракции Партии в Госдуме Андрей Исаев в конце февраля подчеркнул, что российское общество вступает в эпоху серьезных изменений рынка труда. «Складывается ситуация, когда будут быстро исчезать старые профессии, появляться новые. Будет уделяться особое внимание профессиональной ориентации молодежи», - сказал он. В таких условиях критически важно активно содействовать гражданам в успешном трудоустройстве и карьерному росте.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут брать шефство над соискателями, ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.