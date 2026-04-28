Татарстанцев призывают оценить проекты НКО, получившие президентские гранты

Жителей Татарстана приглашают принять участие в общественной оценке проектов некоммерческих организаций, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов. Речь идет об инициативах, завершенных в 2025 году, сообщает Общественная палата РТ.

Любой желающий может высказать мнение о том, насколько полезными оказались проекты, а также оставить комментарий о результатах их реализации. Организаторы отмечают, что участие граждан помогает определить наиболее эффективные практики и поддержать социально значимые инициативы региона.

К оценке также привлечены независимые эксперты, представители общественных палат, органов власти и некоммерческого сектора, а также благополучатели проектов.

Принять участие можно до 30 июня. Для этого необходимо авторизоваться на портале оценка.гранты.рф, выбрать Республику Татарстан, ознакомиться с результатами проектов и выставить оценку, дополнив ее комментарием.

По итогам процедуры все проекты распределят по категориям – успешно, удовлетворительно или неудовлетворительно реализованные. Из числа лучших инициатив выберут 100 проектов, которые получат дополнительное признание и смогут рассчитывать на поддержку в будущем.