Татарстанцев призвали поделиться фронтовыми письмами для многотомника «Наркомы Победы»

В Татарстане готовится к выпуску многотомное издание «Наркомы Победы». В одном из томов сборника планируется осветить вклад Духовных управлений мусульман в Победу СССР в Великой Отечественной войне. Важной частью книги станут письма с фронта.

Принять участие в подготовке издания могут жители Татарстана, прислав сохранившиеся у них фронтовые письма. Скан-копии писем можно выслать на почту ruslanufkrt@mail.ru либо отправить в виде фотографий в мессенджере WhatsApp по телефону: +7(987)297-03-13, сообщает Управление Федерального казначейства по РТ.

Многотомник готовит Федеральное казначейство Минфина РФ совместно с Институтом истории имени Марджани Академии наук Татарстана.