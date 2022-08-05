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Ру Тат
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Общество
5 августа 2022  17:12

Татарстанцев призвали поделиться фронтовыми письмами для многотомника «Наркомы Победы»

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В Татарстане готовится к выпуску многотомное издание «Наркомы Победы». В одном из томов сборника планируется осветить вклад Духовных управлений мусульман в Победу СССР в Великой Отечественной войне. Важной частью книги станут письма с фронта.

Принять участие в подготовке издания могут жители Татарстана, прислав сохранившиеся у них фронтовые письма. Скан-копии писем можно выслать на почту ruslanufkrt@mail.ru либо отправить в виде фотографий в мессенджере WhatsApp по телефону: +7(987)297-03-13, сообщает Управление Федерального казначейства по РТ.

Многотомник готовит Федеральное казначейство Минфина РФ совместно с Институтом истории имени Марджани Академии наук Татарстана.

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