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Общество
5 января 2022  05:27

Татарстанцев пригласили в виртуальное путешествие по Музею Победы на Поклонной горе

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Музей Победы подготовил новогодний подарок для интернет-пользователей. До 9 января жители Республики Татарстан, подписавшиеся на новости музея, смогут стать участниками бесплатной виртуальной экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».  

Панорамная программа, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.

Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, рассмотрят мельчайшие детали экспозиции, задав удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник.

«Этот формат онлайн-экскурсии в 2021 году стал очень популярен среди наших интернет-посетителей. С начала года музеем было продано около 600 программ на платформе Zoom. Но, следуя традиции дарить подарки близким, в новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея», — отметил Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, побывают на заводе и в госпитале, в студии Левитана и библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и в центре одной из европейских столиц.

#музей победы #виртуальная экскурсия
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