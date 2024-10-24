Татарстанцев пригласили пройти тест о семейных ценностях

Жители Татарстана могут принять участие в тестировании, которое проводится по проекту «Единой России» «Крепкая семья». Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

Пройдя тест, состоящий из 18 вопросов, участники смогут больше узнать о новом для нашей страны празднике — Дне отца — и задуматься о роли пап в семье.

В сообщении говорится, что на решение заданий участнику дается полчаса. При этом при прохождении можно вернуться к старым ответам и внести корректировки.

Пройденным тест будет считаться, если пользователь ответит верно не менее чем на 16 вопросов. Принять участие можно до начала ноября, пройдя по ссылке.