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Общество 24 октября 2024 15:41

Татарстанцев пригласили пройти тест о семейных ценностях

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Жители Татарстана могут принять участие в тестировании, которое проводится по проекту «Единой России» «Крепкая семья». Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

Пройдя тест, состоящий из 18 вопросов, участники смогут больше узнать о новом для нашей страны празднике — Дне отца — и задуматься о роли пап в семье.

В сообщении говорится, что на решение заданий участнику дается полчаса. При этом при прохождении можно вернуться к старым ответам и внести корректировки.

Пройденным тест будет считаться, если пользователь ответит верно не менее чем на 16 вопросов. Принять участие можно до начала ноября, пройдя по ссылке.

#день отца #тест #Единая Россия
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