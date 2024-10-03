Татарстанцев пригласили присоединиться к акции «Сохраним лес»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

5 октября жители Татарстана могут принять участие в посадке саженцев. Мероприятия в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» под Казанью состоятся на четырех площадках, сообщает Минлесхоз РТ.

Мероприятия организуют возле деревень Вороновка (координаты участка: 55.640791, 49.116362) и Пиголи Лаишевского района (координаты участка: 55.568110, 49.171517), поселка санатория «Каменка» Высокогорского района (координаты участка: 55.933307, 49.332308) и рядом с жилым массивом Большие Дербышки в Казани (координаты участка: 55.874008, 49.201109).

Старт акции намечен на 10 утра. Инвентарь, лопаты и перчатки, а также саженцы участники получат на месте. Информация о времени и месте посадки в районах размещена на сайте.

По словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, в республике акция проводится в шестой раз и охватит все районы.

«Всего в рамках акции планируется высадить более 1 миллиона саженцев, подобраны свыше 170 площадок. Приглашаю всех принять участие в кампании и внести свой вклад в приумножение лесов Татарстана», — напомнил он.

В 2023 году участники акции «Сохраним лес» посадили 2 млн посадочного материала на площади 600 гектаров. К мероприятиям присоединились свыше 20 тысяч человек.

Природоохранная акция организована в поддержку национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.