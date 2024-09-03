Татарстанцев пригласили принять участие во Всероссийском проекте «ТропаМИРоссии»

Бесплатный онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп доступен для татарстанцев. Он будет полезным для управленческих региональных команд по туризму, тематических сообществ, тропостроителей, туроператоров, предпринимателей, корпораций, молодежных объединений и всех интересующихся активным образом жизни, желающих, чтобы путешествия по стране были доступными и увлекательными.

Проект является Всероссийским, его цель – развитие активного туризма, поддержание здоровья нации благодаря созданию национальной системы туристических троп. В рамках проекта запланировано проведение онлайн-курсов, где эксперты будут разбирать опыт финансово-экономических и управленческих моделей, делиться информацией о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, говорить об основах коммуникаций с местными сообществами, партнёрами и органами власти. Кроме этого, они расскажут об ошибках и успешных архитектурных проектах, ярких дизайнерских решениях.

По словам директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольги Захаровой, стратегия развития троп как значимого туристического ресурса неразрывно связана с анализом предпочтений потребителей.

«Чёткое понимание запроса позволяет проектировщикам создавать туристические тропы и сервисы максимально удобные для всех», – подчеркивает она.

Видеоуроки можно смотреть до 1 ноября каждую неделю по вторникам и четвергам в 14.00. Участники смогут пройти тест и проверить полученные знания. Прослушать лекции и узнать подробную информацию можно на сайте проекта.