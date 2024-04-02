news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 апреля 2024 14:11

Татарстанцев пригласили определить место центрального субботника в апреле

Скопировать ссылку

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в конце апреля будет организован центральный субботник. Самые активные участники будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна». Об этом рассказал сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В этом году конкурс пройдет в формате экологического марафона. Каждая неделя будет посвящена определенной теме, за восемь недель участники получат восемь заданий. Награждение победителей и призеров в номинациях Экопомощник, Экообъединение, Экосемья, Экокоманда и Экопартнер запланировано в июне», — сообщил спикер.

В каждой номинации конкурса «Эковесна» предусмотрено по три призовых места.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, дата, место и формат проведения центрального субботника еще не определены. Однако активные татарстанцы могут направить в министерство свои предложения.

«Победители конкурса Эковесна в номинации Экосемья в этом году отправятся в путешествие по России», — пообещали организаторы конкурса.

#Экология #Александр Шадриков #эковесна #общегородской субботник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2