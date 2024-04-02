Татарстанцев пригласили определить место центрального субботника в апреле

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в конце апреля будет организован центральный субботник. Самые активные участники будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна». Об этом рассказал сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В этом году конкурс пройдет в формате экологического марафона. Каждая неделя будет посвящена определенной теме, за восемь недель участники получат восемь заданий. Награждение победителей и призеров в номинациях „ Экопомощник “ , „ Экообъединение “ , „ Экосемья “ , „ Экокоманда “ и „ Экопартнер “ запланировано в июне», — сообщил спикер.

В каждой номинации конкурса «Эковесна» предусмотрено по три призовых места.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, дата, место и формат проведения центрального субботника еще не определены. Однако активные татарстанцы могут направить в министерство свои предложения.