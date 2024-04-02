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Татарстанцев пригласили определить место центрального субботника в апреле
В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в конце апреля будет организован центральный субботник. Самые активные участники будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна». Об этом рассказал сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«В этом году конкурс пройдет в формате экологического марафона. Каждая неделя будет посвящена определенной теме, за восемь недель участники получат восемь заданий. Награждение победителей и призеров в номинациях „Экопомощник“, „Экообъединение“, „Экосемья“, „Экокоманда“ и „Экопартнер“ запланировано в июне», — сообщил спикер.
В каждой номинации конкурса «Эковесна» предусмотрено по три призовых места.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, дата, место и формат проведения центрального субботника еще не определены. Однако активные татарстанцы могут направить в министерство свои предложения.
«Победители конкурса „Эковесна“ в номинации „Экосемья“ в этом году отправятся в путешествие по России», — пообещали организаторы конкурса.
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