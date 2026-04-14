Общество 14 апреля 2026 11:33

Татарстанцев пригласили на всероссийскую акцию о гигиене рук и полости рта

Роспотребнадзор запустил первый этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». Он посвящен гигиене полости рта и рук. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления ведомства по РТ.

«Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии "Санпросвет". Цель акции – сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения», – сообщили агентству.

Участники диктанта узнают, почему важно чистить зубы регулярно, что полезно и вредно для эмали и как связано здоровье зубов с общим состояние организма. Также на мероприятии обсудят, когда необходимо мыть руки и главные ошибки при их мытье.

«Диктант здоровья» пройдет в удобном онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника. Также доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на портале.

#роспотребнадзор рт #Здоровье #медицина
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

