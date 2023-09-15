Татарстанцев пригласили на субботники на озеро Изумрудное и в Займище

Сразу два субботника пройдут во Всемирный день чистоты, 16 сентября, неподалеку от Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили представители пресс-службы Минэкологии Татарстана и экоактивисты.

«Шестнадцатого сентября субботник стартует в 11 утра на озере Изумрудном в поселке Юдино. В нем примут участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Второй субботник пройдет на берегу Волги в Займище. Он стартует в 10 часов утра и продлится до 14 часов.

«К участию в экоакции на пляже в Займище приглашаются все желающие. Мы предоставим весь необходимый инвентарь и устроим после субботника перекус. Добраться до места встречи можно на организованном автобусе, который отправится в 9.30 утра от ул. Солдатской, д. 1 (около станции метро „Козья Слобода“), а также на собственном автомобиле или на электричке», — уточнил один из организаторов акции — Тимур Ескараев.