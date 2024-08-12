Татарстанцев пригласили на первый форум молодых блогеров

Татарстанцы могут принять участие в первом Республиканском форуме молодых блогеров «Со смыслом». Подать заявку можно до 25 августа, рассказал в своем телеграм-канале глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что форум станет площадкой для коммуникации с блогерским сообществом, обмена опытом и создания полезного медиаконтента для молодежи.

«Начиная с прошлого года мы начали активно взаимодействовать с ними. Исходя из названия форума, в эту работу мы закладываем большие смыслы и содержание», — подчеркнул Садыков.

Как уточнили в пресс-службе министерства, участниками события смогут стать жители республики в возрасте от 18 до 35 лет — начинающие или уже состоявшиеся блогеры. В рамках события их ожидают образовательные программы разного уровня с участием известных республиканских и федеральных блогеров. Мероприятие состоится в Лаишевском районе, в Молодежном центре «Волга», с 3 по 5 сентября.

Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи Татарстана и продюсерский центр «Инсайт Люди».

«Блогосфера среди молодежи играет значительную роль, так как молодые люди активно осваивают новые средства коммуникации и социальные сети. Блоги предоставляют молодым людям возможность самовыражения и получения полезных знаний и навыков. Мы с большим интересом откликнулись на инициативу Минмолодежи, чтобы объединить молодое блогерское сообщество», — отметила региональный руководитель казанского продюсерского центра «Инсайт Люди» Регина Хусаинова.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.