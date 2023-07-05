Татарстанцев пригласили на персональную выставку картин Михаила Нефедова

Персональная выставка художника Михаила Нефедова, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, откроется 7 июля в казанском культурном центре им. Пушкина. Посетить ее смогут бесплатно все желающие. Об этом сообщил сегодня председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Ярослав Петрущенков.

«Персональная фотовыставка художника Михаила Нефедова откроется в 14 часов. Супружеская чета Нефедовых уже более 60 лет живет совместной, счастливой жизнью. Их пример показателен для нас всех, в том числе для молодежи республики. Они дарят нам свою выставку, мы можем бесплатно ее посетить до 13 сентября. Выставка называется «Михаил Нефедов о семье, любви, сквозь время и вечность». Она рекомендована семейным парам и тем, кто хочет создать семью», – сказал он на пресс-конференции в «Татар-информе».

Спикер отметил, что главные торжества в Казани, приуроченные к празднику, пройдут на Архиерейском подворье Кирилла Казанского. Здесь состоится богослужение, которое возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем откроется фотовыставка детей-сирот. Стенды с фотографиями детей, которые хотят обрести семью, будут выставлены на территории подворья с 8 по 20 июля. Также в праздничный день запланирована развлекательная концертная программа.