Татарстанцев пригласили на открытие мемориального комплекса строителям Сурского рубежа

В июле в Козловском районе Чувашии откроется мемориальный комплекс, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он станет точкой притяжения жителей двух соседних республик. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

«1 июля запланировано открытие мемориального комплекса почти на границе с Республикой Татарстан, в Козловском районе. Мемориальный комплекс посвящен подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это совместный проект с Минкультуры России. В перспективе планируем, что он станет точкой притяжения не только для жителей Чувашии, но и Татарстана, потому что это наша общая история», - сказала она.

Кроме того, как сообщила председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, в ближайшие два месяца запланировано проведение выставки, посвященной Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам, которая пройдет в Госдуме и Совете Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пройдет с 29 марта по 4 мая в Чувашии и Татарстане.