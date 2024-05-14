Татарстанцев пригласили на один день отказаться от транспорта в пользу велосипедов

17 мая Татарстан присоединится к Всероссийской ежегодной акции «На работу на велосипеде». Участие в нем могут принять все желающие, в том числе компании и их сотрудники. Об этом сообщает Союз велосипедистов РТ.

В прошлом году акция прошла в 39 российских регионах и объединила более 450 компаний и более 1,2 млн их сотрудников.

Для тех, кто решит отправиться на работу или учебу на велосипеде, предусмотрены «энергетические точки» — специально оборудованные места, на которых их встретят волонтеры. Они расположатся по ул.Сибгата Хакима, 4 (возле Центра семьи «Казан») и по ул.Марселя Салимжанова, 24. Активистов ожидают подарки. Также во второй точке их встретят два уникальных велопутешественника Ильдус Янышев и Алексей Костюченко.

Три «энергетические точки» откроются в Нижнекамске: на проспекте Мира, на проспекте Химиков, 49 (ТЦ Рамус Молл), 36 (ТЦ Аркада), на ул.Менделеева (ТЦ Барс-4).

В Камских Полянах велосипедистов встретят на рынке (2/00).