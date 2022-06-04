Татарстанцев пригласили на конкурс волонтеров «Общий сбор»

По всей России в рамках Всероссийской волонтерской экоакции по уборке берегов «Вода России», проходящей в рамках национального проекта «Экология», начался конкурс волонтерских организаций «Общий сбор». К участию в нем приглашаются и представители Татарстана, сообщают организаторы конкурса.

«К конкурсу могут присоединиться все, кому важна тема экологии, защиты окружающей среды и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны. Он проводится среди волонтерских, коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих в природоохранных мероприятиях или ведущих деятельность в сфере экологии», — отмечают инициаторы проекта.

В состав команды добровольцев должно входить не менее 25 человек. Каждая команда получит «набор волонтеров»: брендированные перчатки, косынки, манишки и мешки для сбора мусора. С 7 июня до 1 августа конкурсанты получат посылки, определят место и время уборки, соберут команду и проведут субботники. Во время уборки участникам будет необходимо зафиксировать результаты своего труда, сделав фоторепортаж или сняв видеоролик.

Победители конкурса волонтеров «Воды России» получат памятные и ценные призы, в том числе обучающие курсы от «Нетологии». Организатором конкурса выступает Центр развития.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.