Татарстанцев пригласили на конференцию «Тандем родителя и педагога»

1 декабря в Национальной библиотеке Татарстана состоится конференция «Тандем родителя и педагога». Мероприятие объединит тех, кто неравнодушен к вопросам воспитания и образования детей: родителей, педагогов, специалистов из разных сфер и всех желающих, сообщают организаторы.

Участников ожидают интерактивные мастер-классы, посвященные новым подходам в обучении и воспитании, панельные дискуссии, к которым присоединятся эксперты. Также запланированы выступления и круглые столы по ряду ключевых тем: о раскрытии талантов детей, эффективных подходах к поддержке подростков, об укреплении партнерства между семьей и школой, взаимодействии человека с природой, создании безопасной школьной среды и нейропсихологической поддержке.

Фото: благотворительный фонд «Добрый ребенок» Казань

Начало мероприятия запланировано на 11.00. Необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

По словам организаторов, присоединиться к конференции можно не только офлайн, и в онлайн-формате.