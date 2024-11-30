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Татарстанцев пригласили на конференцию «Тандем родителя и педагога»
1 декабря в Национальной библиотеке Татарстана состоится конференция «Тандем родителя и педагога». Мероприятие объединит тех, кто неравнодушен к вопросам воспитания и образования детей: родителей, педагогов, специалистов из разных сфер и всех желающих, сообщают организаторы.
Участников ожидают интерактивные мастер-классы, посвященные новым подходам в обучении и воспитании, панельные дискуссии, к которым присоединятся эксперты. Также запланированы выступления и круглые столы по ряду ключевых тем: о раскрытии талантов детей, эффективных подходах к поддержке подростков, об укреплении партнерства между семьей и школой, взаимодействии человека с природой, создании безопасной школьной среды и нейропсихологической поддержке.
Начало мероприятия запланировано на 11.00. Необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
По словам организаторов, присоединиться к конференции можно не только офлайн, и в онлайн-формате.
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