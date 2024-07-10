Татарстанцев пригласили на экскурсии в музей Отделения Банка России по РТ

Жители Татарстана могут посетить с экскурсией музей Отделения Банка России по РТ. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Музей находится в историческом здании 1914 года постройки. Гостей ознакомят с историей его создания, покажут антикварный сейф торговой марки W.Moeller, продемонстрируют его надежность и несгораемость. Расскажут посетителям и об интересных фактах, касающихся Госбанка. К примеру, почему в нем было запрещено работать женщинам, кто такие телефонные барышни.

Особое место в музейной экспозиции занимает история золотого запаса Российской империи, значительная часть которого до 1918 года хранилась в этом здании. Посетители смогут увидеть макет кладовой, изготовленный по архивным документам.

Также вниманию гостей представят коллекцию памятных монет, посвященных Республике Татарстан и Казани: килограммовую монету из серебра «Великие Болгары», экземпляры из драгоценных металлов, выпущенные к 1000-летию основания Казани, XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года, XVI чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, и другие.

Желающим доступны три экскурсии. Выбрать одну из них и посетить музей бесплатно можно по предварительной записи.