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Татарстанцев пригласили к участию в онлайн-игре «Наша Победа»
8 мая стартует онлайн-игра «Наша Победа». Принять участие в ней смогут все желающие в возрасте от 14 лет. Об этом говорится на сайте события.
Историческая онлайн-игра посвящена судьбам семей, столкнувшихся в жестокостью немецко-фашистских захватчиков, историям тех, кто отстаивал Родину и внес большой вклад в Победу. Также участники смогут лучше у знать о тех, кто был разлучен во время войны или же, наоборот, смог воссоединиться несмотря ни на что.
«Это возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной войны через призму семейных человеческих историй», — отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию на сайте. Игра организована «Волонтерами Победы» и партией «Единая Россия».
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