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Татарстанцев пригласили к участию в конкурсах «Педагогической лиги»
Работники образования из Татарстана могут бесплатно принять участие в конкурсах профмастерства. Они проводятся при поддержке проекта «Педагогическая лига» и во исполнение планов работы федеральной инновационной площадки Минобрнауки России.
Мероприятия проводятся в разных дисциплинах. Принять в них участие смогут педагоги, руководители и другие работники образовательных учреждений из разных регионов страны.
Конкурсы проводятся в дистанционном формате:
— Национальный конкурс профессионального мастерства «Педагогическая лига: санитарное законодательство»;
— II Национальный конкурс профессионального мастерства «Педагогическая лига: правовое воспитание детей и молодежи»;
— Национальный конкурс молодых педагогов «Педагогическая лига: молодость и профессионализм».
Организаторами выступают АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» и федеральная инновационная площадка «Единыйурок.рф».
Организаторы отмечают, что обилие номинаций позволит присоединиться к конкурсу всем работникам дошкольного, общего, среднего, профессионального и дополнительного образования. К примеру, учителя и педагоги смогут побороться за победу в номинации, посвященной вопросам начального общего образования, естественнонаучных, социально-гуманитарных и точных наук, а руководители организаций и их заместители — в сфере руководства и управления.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте «Единыйурок.рф» в разделе «Мероприятия», пункт «Педагогическая лига» или по электронной почте: mail@eurok.org.
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