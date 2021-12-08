Татарстанцев приглашают участвовать в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Поволжье»

Конкурс на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» объявил аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском округе. К участию в конкурсе приглашают молодых дизайнеров и художников.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект Приволжского округа для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей.

В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет. На конкурс принимаются живописные рисунки высокого уровня и работы, выполненные с использованием компьютерных технологий. Заявки на конкурс принимаются до 25 января 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru с пометкой «Конкурс афиш».