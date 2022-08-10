Татарстанцев приглашают стать волонтером на глобальном молодежном саммите в Казани

Татарстанцев приглашают стать волонтерами на Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа. Всего требуется 65 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Для волонтеров будут бесплатно предоставлены питание и экипировка. Необходимо знание английского языка, знание французского и арабского будет преимуществом. Зарегистрироваться можно на сайте до 18 августа.

Напомним, что в Глобальном молодежном саммите в Казани примут участие порядка 300 человек: министры по делам молодежи и спорта стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Саммит состоится в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС 2022».

Саммит будет проходить в Казани в течение 4 дней (27-30 августа 2022 года). В рамках программы запланированы пленарное заседание с представителями министерств, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа.