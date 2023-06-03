Татарстанцев приглашают принять участие в главном молодежном форуме ПФО «iВолга»

С 21 по 29 июля на территории Мастрюковских озер Самарской области пройдет молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». В этом году сквозной темой его программы станет «Организация событий». Принять участие в форуме и выиграть грант на реализацию своего проекта могут все желающие, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ежегодно региональный оргкомитет формирует татарстанскую делегацию, состоящую из числа представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, для поездки на форум.

Программа форума пройдет по восьми образовательным сменам и трем специальным трекам. Участников ждут тренинговые занятия по выбранной смене, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.

Помимо этого, у участников есть возможность создать проект своей мечты и выиграть грант на его реализацию.

«"iВолга" — это особая атмосфера, которая дарит новые источники вдохновения и знаний. Этот форум пропитан крутым общением с профессионалами своего дела — спикерами и с участниками из разных регионов. Днем ты проходишь интересную образовательную программу, а вечером посещаешь не менее интересные мероприятия, такие как мастер-классы, тренинги, концерты» — рассказала участник делегации Татарстана на форум в 2022 году Нургуль Сансызбаева.

Стать участником форума в составе Татарстанской делегации можно, подав заявку для участия до 8 июня на официальном сайте форума, а также пройдя регистрацию на платформе «Росмолодежь.События».

Напомним, что по итогу прошлого года в делегацию Татарстана вошли 104 человека, четверо из которых выиграли грант в общей сумме более миллиона рублей. В этом году в делегацию Татарстана будут отобраны 112 человек