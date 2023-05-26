Татарстанцев приглашают стать соавторами спектакля по казанским легендам

Жители Татарстана старше 12 лет могут прислать на конкурс прозаические и поэтические произведения, содержащие художественное переосмысление легенд о Казани. Лучшие тексты войдут в сценарий спектакля «Сказки старой Казани», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Создание инклюзивного спектакля „Сказки старой Казани“ — большой и разноплановый проект, в котором мы приглашаем принять участие татарстанцев старше 12 лет. Первый его этап — литературный конкурс. Нам хотелось бы увидеть тексты самых разных жанров и стилей, взглянуть на сказочный мир легенд о Казани глазами разных авторов», — пояснили организаторы конкурса.

Гипертекстовый fashion-спектакль будет сочетать разножанровые фрагменты текста и театрализованное дефиле в авторских костюмах из ремесленного войлока.

Заявки принимаются на электронную почту конкурса: ssk.2023@mail.ru.

Произведения могут быть написаны на русском или татарском языке. Объем поэтического текста — не более 80 строк. Малой прозы — не более 5000 знаков с пробелами.

Все участники получат дипломы. Победители будут приглашены на торжественную церемонию, которая состоится 25 октября этого года, в день премьеры спектакля.