Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцев приглашают стать соавторами спектакля по казанским легендам
Жители Татарстана старше 12 лет могут прислать на конкурс прозаические и поэтические произведения, содержащие художественное переосмысление легенд о Казани. Лучшие тексты войдут в сценарий спектакля «Сказки старой Казани», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Создание инклюзивного спектакля „Сказки старой Казани“ — большой и разноплановый проект, в котором мы приглашаем принять участие татарстанцев старше 12 лет. Первый его этап — литературный конкурс. Нам хотелось бы увидеть тексты самых разных жанров и стилей, взглянуть на сказочный мир легенд о Казани глазами разных авторов», — пояснили организаторы конкурса.
Гипертекстовый fashion-спектакль будет сочетать разножанровые фрагменты текста и театрализованное дефиле в авторских костюмах из ремесленного войлока.
Заявки принимаются на электронную почту конкурса: ssk.2023@mail.ru.
Произведения могут быть написаны на русском или татарском языке. Объем поэтического текста — не более 80 строк. Малой прозы — не более 5000 знаков с пробелами.
Все участники получат дипломы. Победители будут приглашены на торжественную церемонию, которая состоится 25 октября этого года, в день премьеры спектакля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»