Татарстанцев приглашают разместить свою продукцию на аниме-фестивале в Казани

Татарстанцы могут стать частью оргкомитета аниме-фестиваля Yokai Matsuri, который пройдет в Национальной библиотеке РТ 30 сентября, а также представить свою продукцию на ярмарке, которая пройдет в рамках мероприятия, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения Первых».

«На ярмарке Yokai Matsuri мы ждём представителей магазинов, студий, индивидуальных авторов, издательства комиксов и других произведений японской культуры. Это также могут быть, например, производители японских сладостей, необычных снеков или корейской лапши. Представить свою продукцию могут и те, кто создают что-то своими руками, — фигурки, украшения, значки и т.д. Вся продукция должна быть связана с традиционной или современной японской культурой», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Чтобы представить свою продукцию на ярмарке Yokai Matsuri, необходимо до 17 сентября заполнить анкету по ссылке.

Также открылся набор в детскую дирекцию аниме-фестиваля. Все желающие дети и подростки смогут, например, присоединиться к командам, отвечающим за программную, техническую части или за медиасопровождение. Организаторы свяжутся и найдут интересные форматы для участия тех, кто подаст заявку по ссылке.

Указ о создании «Движение Первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.