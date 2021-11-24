Татарстанцев приглашают проверить свою финансовую грамотность

Жители Татарстана могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, сообщила пресс-служба отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Участники смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах. Всего будет девять тем: цифровая безопасность, финансовое мошенничество, инвестиции, страхование, пенсии, общая финансовая грамотность, банки и их деятельность, налоги и защита прав потребителей.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

Для прохождения зачета нужно ответить на 30 вопросов, за правильные ответы на 20 и более участники получат именной сертификат об успешной сдаче.

На прохождение испытания будет дан один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограничено.

«Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников, не становился легкой добычей нечестных продавцов и не попадал впросак при первых шагах на фондовом рынке», – сообщила пресс-служба.

Принять участие можно индивидуально или в составе команды. Зачет пройдет с 30 ноября по 16 декабря. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив.