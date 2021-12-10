Татарстанцев приглашают пройти Всероссийский тест на знание Конституции РФ

Общественное Движение «Гражданин» 12 и 13 декабря проведет Всероссийский тест на знание Конституции РФ в онлайн и очном форматах. Во время акции запланирован старт серии открытых уроков на знание Основного закона страны. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Число участников и география Всероссийского теста на знание Конституции РФ растет с каждым годом: в 2016 году в акции принимали участие несколько учебных заведений, а на сегодняшний момент в акции приняло участие более миллиона человек в 85 субъектах РФ и русскоязычных общинах 25 иностранных государств», - говорится в сообщении.

Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн и очном форматах с использованием любых устройств, имеющих доступ в Интернет, на официальной онлайн-платформе. Участие в Акции сможет принять любой желающий старше 12 лет.

13 декабря Общественное движение «Гражданин» даст старт проведению Всероссийских открытых уроков на знание Конституции РФ для школьников и студентов по всей России и за ее пределами.