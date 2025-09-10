Татарстанцев приглашают присоединиться к субботнику на озере Изумрудное

Озеро Изумрудное

Фото: © «Татар-информ»

В Казани на озере Изумрудное 20 сентября в 10 часов состоится масштабная уборка в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия» и акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана приглашает всех желающих присоединиться к акции.

На протяжении сентября экоакции пройдут в всех регионах страны. Республика приступит к очистке территории уже на следующих выходных.

Субботник пройдет в формате квест-игры «Марафон чистоты». Участники поделятся на команды, чтобы на время собрать как можно больше мусора, разделив его по фракциям. За каждый собранный мешок с отходами будут начисляться баллы. Чем больше очков – тем ближе победа, пояснили в ведомстве.

Зарегистрировать команду до четырех человек нужно до полудня 18 сентября по ссылке: https://clck.ru/3NzeSF.

Помимо уборки, участников ждет настоящий экологический праздник. Каждый сможет испытать удачу на конкурсах, посетить интерактивные площадки, оценить концертную программу и, конечно, подкрепиться едой из полевой кухни.

Всех активистов, которые заранее прошли регистрацию, в 8.30 будут ждать автобусы, чтобы отвезти до места субботника. Автобусы будут отправляться с двух точек: ул. Г. Тукая, 64 и ул. Красносельская, 51 (парковка КГЭУ). Весь необходимый для уборки инвентарь будет выдан на месте.

Татарстан четвертый год удерживает лидерские позиции среди регионов по очистке берегов. В рамках акции «Вода России» в 2024 году республика установила сразу три рекорда всероссийского масштаба:

– рекорд по общей протяжённости очищенных берегов – 10 413 километров;

– рекорд по объему собранного мусора – 16 584 куб. метра;

– наибольшее количество проведённых уборок – 9334 мероприятия.

Организаторами субботника выступают Региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» РТ и Отделение Русского географического общества в РТ при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ и администрации города Казани.