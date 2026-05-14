Татарстанцев приглашают присоединиться к проекту по истории и культуре России

В Год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», являющаяся частью национального проекта «Молодежь и дети», организует всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Предрегистрация уже началась, а общий старт намечен на 18 мая.

Стать участниками инициативы могут дети, молодежь и семьи из всех регионов страны. Присоединившихся ждут увлекательные задания, образовательные курсы и шанс на познавательное путешествие по России.

Конкурс построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа – к знакомству со страной в целом. На региональном этапе участники познакомятся с интересными фактами о своем крае, пройдут викторину, решат логические задачи и ребусы, а также попробуют себя в роли блогеров на курсе «Больше, чем блогер».

На окружном этапе конкурсантам предстоит создать карточки объектов показа и тематические сообщества, а также освоить курс, посвященный стандарту программы гражданско‑патриотического и общественно полезного туризма «Больше, чем путешествие». Финалистам придется разработать собственный туристический народный маршрут на основе собранных материалов.

Партнеры проекта подготовили специальные задания и номинации для самых состязающихся. Предусмотрены следующие темы: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда» и «Молодежный маршрут».

Финалистов и победителей определят в августе текущего, 2026 года. Они получат сертификаты на познавательные путешествия на Камчатку (в Долину гейзеров), на плато Путорана в Красноярском крае, в национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и в другие уникальные уголки России. Финалисты же отправятся в увлекательные путешествия по своему федеральному округу.

Стартовые мероприятия проекта пройдут одновременно на восьми крупнейших железнодорожных вокзалах федеральных округов России. Гостей ждут концерты известных исполнителей, перформансы молодых артистов, тематические зоны и интерактивные арт‑объекты с информацией о проекте, уточнили авторы инициативы.