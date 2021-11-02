Татарстанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Едины и непобедимы»

Роспатриотцентр 29 октября дал старт всероссийской онлайн-акции «Едины и непобедимы». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который празднуется ежегодно 4 ноября. Татарстанцев также приглашают присоединиться к акции.

Чтобы стать частью события, необходимо опубликовать в соцсетях пост с фотографией, которая наглядно демонстрирует, что сила России заключается в единстве. Речь идет о единстве семьи, школьного класса, студенческой группы, коллег и единомышленников, жителей села или города.

Записи размещаются в Instagram и «ВКонтакте» с хэштегами #единыИнепобедимы, #НародноеЕдинство и #ЯПатриот. Далее участник должен отметить троих друзей под постом и передать эстафету им. Все подробности акции можно узнать в группе проекта «Привет, Россия!» во «ВКонтакте» — vk.com/rospatriot.

Кроме того, 4 ноября Роспатриотцентр проведет квиз-игру «Россия — наш общий дом». Конкурсантам будет предложено ответить на интеллектуальные вопросы, связанные с историей России и Дня народного единства. Также отдельной темой викторины станут культура и обычаи народов страны. Принять участие в игре могут команды в составе от двух до пяти человек. Регистрация доступна по ссылке: https://vk.cc/c7ak9J.