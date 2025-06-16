Татарстанцев приглашают присоединиться к челленджу «Глаза боятся – руки делают»

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Мария Янковская, одна из двух исполнительниц хита Sigma Boy, вместе с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым запустила на своей странице в социальной сети спортивный челлендж, приглашающий аудиторию присоединиться к физической активности. Челлендж приурочен к старту рекламной кампании «Глаза боятся – руки делают» государственной программы «Спорт России», рассказали в АНО «Национальные приоритеты».

«Музыкальный челлендж, который запускается при поддержке Минспорта, мотивирует многих сделать первый шаг к регулярной физической активности. Сегодня, когда конкуренция за внимание высока, особенно важно говорить о спорте ярко, креативно, на понятном современному человеку языке», – уверен министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его мнению, «социальные сети и новые медиа – мощный союзник в популяризации здорового образа жизни и формировании культуры регулярных занятий спортом не только в специализированных центрах, но и дома, во дворе, в парке и так далее – везде, где есть плоскость, турник, скамейка для пресса».

Ролик кампании, представляющий собой музыкальный видеоклип, транслируется на федеральных телеканалах и в интернете. Чтобы присоединиться к челленджу, следет записать вертикальное видео своей тренировки под музыкальный трек, написанный специально для кампании, и выложить его на свою страницу во «ВКонтакте» с хештегом #глазабоятсярукиделают. Фрагменты самых интересных и ярких роликов станут частью народного видео.

«Музыка – это язык, который объединяет людей и задает импульс движению. В нашей кампании песня стала не просто саундтреком, а настоящим источником энергии и мотивации для тех, кто только начинает путь в спорте. Мы хотим показать, что активный образ жизни доступен каждому, независимо от возраста и уровня подготовки. Главное – сделать первый шаг и продолжать двигаться вперед», – заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Государственная программа «Спорт России» нацелена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Она реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2025 года и соответствует целям федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта».