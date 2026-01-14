Татарстанцев приглашают присоединиться к акции по сбору монет, вышедших из обращения

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане стартует акция по сбору монет, вышедших из обращения, организованная Благотворительным фондом Алексея Талая для создания народного памятника «Живая память благодарных поколений». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Первый памятник «Живая память благородных поколений» был установлен 2 июля 2022 года в городе Минске, второй появился на территории Брестской крепости 28 июля 2024 года. Третий памятник установлен в городе Москве на Поклонной горе.

Цель проекта – объединить народы России и Беларуси, соотечественников за рубежом, чтобы нынешние и будущие поколения, зная о личном вкладе, гордились своим прошлым и помнили о важности единства.

Ранее президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в сборе монет для памятников. Монеты от главы российского государства Фонду Талая передал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Алексей Талай – это общественный деятель, благотворитель, мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь и отец четверых детей.

«Каждый житель республики может присоединиться к акции и принести советские монеты или монеты, вышедшие из оборота, по желанию можно принести и действующие. Все собранные монеты идут в сплав для создания памятника, а действующие – в финансирование процесса создания памятников. 26 января в рамках итоговой коллегии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма мы торжественно передадим все собранные монеты лично Алексею Талаю», – пояснил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Колбы или шкатулки для сбора монет уже установлены в учреждениях молодежной политики муниципальных районов Татарстана – подростковых клубах и молодежных центрах, а также в вузах Казани и в самом Министерстве по делам молодежи РТ.

Организаторами акции выступают белорусский Благотворительный фонд Алексея Талая и российский фонд «Единое Отечество».