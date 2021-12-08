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Общество
8 декабря 2021  10:46

Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте

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Всероссийский правовой диктант пройдет в России с 3 по 12 декабря 2021 года в режиме онлайн. Проверить свои знания в области юриспруденции сможет любой желающий в возрасте от 14 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

«Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права», — говорится в сообщении.

Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

#тотальный диктант
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