Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском ИТ-диктанте

Татарстан примет участие во Всероссийском ИТ-диктанте, который состоится 13 сентября. Акция приурочена ко Дню программиста, сообщают организаторы.

«Пройти тест можно несколько раз для каждого участника. Будут пять уровней сложности. Спектр заданий широкий: от основ работы с компьютером до познаний в блокчейне и интернете вещей. Результаты позволяют не только каждому участнику получить независимую оценку своих знаний, но и дают необходимую информацию для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральный проект “Кадры для цифровой экономики”», - говорится в сообщении.

Акция проводится в этом году в 5-й раз при поддержке Минцифры РФ и Министерства науки и высшего и образования РФ. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на сайте диктанта. Тестирование откроется 13 сентября в 00:00 по московскому времени. В 2021 году тестовые задания разного уровня сложности прошли более 104 тыс. человек из 83 регионов страны.