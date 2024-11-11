Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском экодиктанте

25 ноября на атомном ледоколе «Ленин» стартует Всероссийский экологический диктант. Крупнейший просветительский проект в деле защиты природы пройдет уже 6-й раз подряд, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

В текущем сезоне организаторы решили сделать упор на вопросы про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экотуризм. Обозначенные темы позволят участникам узнать много нового, а также станут отличной проверкой знаний.

С 25 ноября по 8 декабря пройти экодиктант в онлайн-формате смогут все желающие. Кроме того, можно зарегистрировать и свою офлайн-площадку. С Более подробную информацию можно получить на официальном сайте экодиктанта.

Всероссийский экологический диктант проводится при поддержке Совета Федерации и направлен на формирование экологической культуры, популяризацию активной природоохранной деятельности среди разных слоев населения и достижение целей национального проекта «Экология».

Напомним, в прошлом году участие в проекте приняли 5 млн человек из 182 стран мира. Зарегистрировано более 4 тысяч офлайн-площадок, в том числе в странах СНГ, ШОС и БРИКС.