Татарстанцев приглашают принять участие в проекте «Следы наций»

Жители Татарстана могут принять участие в проекте «Следы наций», разместив информацию о вкладе различных народов в российскую историю и культуру на интернет-портале программы. Об этом сообщает молодежная организация «Молодой мир».

Помимо этого, в рамках проекта будут организованы культурно-исторические исследования и конкурсы, краеведческие экспедиции, форумы и фестивали, а также выйдут телевизионные и интернет-программы. Кроме того, в мае стартовали такие соревнования как «Активный следопыт» и «Горящие сердца».

Участники конкурса «Горящие Сердца» проводят исследования разных этапов истории народов от фольклора до современности и представляют информацию о подвигах героев своих стран по различным номинациям, среди которых — повествование, творческое произведение, а также визуализация. Что касается конкурса «Активный следопыт», то он включает в себя следующие направления: самый интересный рассказ и самый интересный участник.

Напомним, проект «Следы наций» запущен молодежной общественной организацией «Молодой мир». Его целью является помощь людям разных национальностей, узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, найти общие интересы и повысить уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.