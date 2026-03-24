Татарстанцев приглашают принять участие в новом сезоне игры «Семейная зарница»

В Национальном центре «Россия» дан торжественный старт новому сезону Всероссийской игры «Семейная зарница». В нем приняли участие Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин».

«Семейная зарница» призвана напомнить, что крепость родственных уз, взаимное уважение, поддержка и забота друг о друге – прочный фундамент, на котором строится современное российское общество. Игра не только позволяет участникам продемонстрировать ловкость, скорость и находчивость, но и выступает символом преемственности поколений, прививая такие качества, как ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество. Неслучайно девиз игры – «Родина начинается с семьи».

С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня проект "Семейная зарница" объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы. Именно семья остается нашей главной опорой. Очень важно, чтобы и взрослые и дети задумывались о том, кем были их предки, какой путь они прошли, какие ценности передали детям и внукам. Мы называем детей в честь любимых дедушек и бабушек, бережно храним семейные истории, вспоминаем тех, кем гордимся. Ведь история каждой семьи – это часть большой истории нашей страны», – отметила Анна Цивилева.

Одной из ключевых составляющих предстоящего сезона игры станет творческий конкурс, который пройдет в новом формате. Он даст возможность семьям продемонстрировать креативные навыки и инженерное мышление. Участникам нужно будет совместно сконструировать упрощенные модели военной техники, а затем применить их в ходе соревнований. Испытание позволит наглядно показать детям и молодым людям, что их идеи могут найти воплощение в реальной жизни.

В этом году присоединиться к проекту смогут семьи, состоящие из двух разнополых взрослых и двух детей старше 11 лет.

«Во втором сезоне Всероссийской игры "Семейная зарница" мы постарались сделать проект еще ближе к его главной идее – укреплению семьи и поддержке традиционных ценностей. Формат игры был обновлен, чтобы участие в ней помогало семьям проводить больше времени вместе, учиться действовать одной командой, поддерживать друг друга и преодолевать испытания плечом к плечу. Верим, что "Семейная зарница" станет для многих семей не просто соревнованием, а важным опытом, который объединяет поколения и оставляет теплые воспоминания на долгие годы», – сказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», начальник главного штаба «Юнармии», заместитель Председателя Правления Движения Первых Владислав Головин.

Особую роль в проекте сыграют наставники – ветераны боевых действий, опыт которых, поддержка и личный пример помогут участникам почувствовать силу настоящего командного духа и взаимной ответственности.

«"Семейная зарница" – это современный и технологичный формат легендарной игры, в которой соревнуются семьи из всех регионов России. Основа проекта – патриотизм и наставничество, ставшие сегодня нормой жизни. В игре будут задействованы более 100 инструкторов Центра "Воин". Многие из них – участники боевых действий, ветераны СВО. Они будут заниматься вопросами судейства на муниципальных, зональных, региональных этапах и в финале. Но главное, что в качестве наставников они будут вести подготовку команд к финальному испытанию, передавая им свои навыки и опыт», – прокомментировал директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте Движения Первых. Финал масштабной игры пройдет в августе-сентябре и объединит 89 семей и столько же наставников.

В первом сезоне в игре приняли участие семьи из 79 регионов России. В финал проекта, который проходил в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», вышли 24 семьи, состоящие из четырех человек: двух взрослых, находящихся в браке, и двух подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Местом проведения итоговых мероприятий стала Волгоградская область.

Всероссийская игра «Семейная зарница» проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети» для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.