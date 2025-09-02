Татарстанцев приглашают принять участие в молодежном форуме межнационального согласия

С 2 по 6 октября в Омске пройдет Международный молодежный форум межнационального согласия «#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ». Площадка привлечет активных представителей молодежи разных регионов России и ближнего зарубежья из числа активистов Молодежной ассамблеи народов России и партнерских молодежных объединений в области национальной политики, сообщают организаторы события.

Предусмотрено три основных направления:

#ОберегаемБудущее – сообщество экспертов в сфере профилактики негативных явлений среди молодежи (участники исследуют новые медиаподходы и решения, способствующие развитию здоровой и безопасной молодежной среды);

#СоздаемНастоящее – объединение активистов некоммерческого сектора, направленное на интеграцию ресурсов, обмен опытом и развитие устойчивых партнерств (участники работают вместе, чтобы реализовать социальные проекты и улучшить качество жизни в сообществах посредством кооперации);

#СохраняемПрошлое – содружество представителей культуры и искусства, стремящихся сохранить и популяризировать национальное наследие и традиции многонационального народа России.

Программа форума включает семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, культурные мероприятия. Дополнительно будут организованы общие локации от ведущих экспертов и спикеров.

Кроме того, в рамках форума состоится грантовый конкурс Росмолодежи по 18 номинациям. Его победители могут получить до 1,5 млн рублей. К участию приглашают претендентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Полная информация о форуме и грантовом конкурсе представлена на сайте Росмолодежи. Там же открыта регистрация участников. Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8-950-338-54-51.