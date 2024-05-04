Татарстанцев приглашают принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ — 2024, направленной на поддержку общественно значимых проектов и на выявление лидеров социальных изменений из числа волонтеров, НКО, сфер бизнеса и медиа. Заявочная кампания продлится до 3 июня на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе ДОБРО.РФ, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Очень значимый конкурс на федеральном уровне, который дает возможность поощрить наших волонтеров и рассказать о них все стране. В 2023 году от Республики Татарстан было подано 224 заявки: 12 заявок в категории «Бизнес», 142 заявки в категории «Волонтеры» и 70 заявок в категории «НКО», — рассказала замминистра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

трек «Физические лица» — «Поступок года», «Наставник года», «Волонтер года»;

трек «Юридические лица и команды» — «Территория для жизни», «Обучение служением», «Страна возможностей», «#МЫВМЕСТЕ — Россия», «Помощь людям», «Социальный предприниматель», «Ответственный бизнес»;

трек «Муниципальные образования, моногорода и субъекты Российской Федерации» — «Субъект Российской Федерации», «Муниципальное образование».

На следующем, региональном этапе, пройдет техническая экспертиза заявок и очная защита проектов в каждом регионе РФ. В полуфинале экспертная комиссия оценит видеовизитки претендентов. Инициативы финалистов традиционно ждут народное голосование на платформе ДОБРО.РФ и оценка жюри.

Церемония награждения лауреатов Национального трека проводится в декабре в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Участниками могут стать авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения.