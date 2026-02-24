Татарстанцев приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Стартовал XII Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы», который проводится при поддержке Правительства РФ. Принять в нем участие могут и жители Татарстана.

Конкурс нацелен на «сохранение и увековечение памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших Отечество в разные периоды истории, а также воспитание патриотизма у подрастающего поколения», отмечают организаторы мероприятия.

Авторы могут представить работы в следующих номинациях: «Лучший литературный рассказ», «Очерк», «Стихотворение», «Рисунок», «Фотография» и «Текст песни».

«Работы должны иметь эпическое, историческое или военно-патриотическое содержание», – уточняют организаторы.

В текущем, 2026 году предполагается расширить географию проекта путем открытия региональных представительств конкурса во всех субъектах Федерации.

Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно».

Подробная информация об условиях участия, сроках и требованиях к работам размещена на официальном ресурсе – героивеликойпобеды.рф.

В Татарстане по решению Раиса РТ Рустама Минниханова 2026 год объявлен Годом воинской и трудовой доблести.